Sinkende Treibhausgasemissionen Habeck sieht Deutschland beim Klimaziel 2030 auf Kurs

Die Berechnungen des UBA beruhen auf Annahmen, die zum Teil schon überholt sind. So wurden nur Daten bis Oktober 2023 berücksichtigt. Die Kürzungen im Klima- und Transformationsfonds, die nach dem Haushalts-Urteil des Verfassungsgerichts im November notwendig wurden, sind in der Projektion also noch nicht berücksichtigt. Umgekehrt flossen in die Berechnungen auch aus Klimaschutz-Sicht ungünstigere Annahmen ein. So kalkulierte das UBA noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent für das laufende Jahr, auch wenn die Prognose inzwischen auf ein Wachstum von nur noch 0,2 Prozent abgesenkt wurde.