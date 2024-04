Unveröffentlichte IW-Studie Wirtschaftskriminalität trifft jedes dritte deutsche Unternehmen

Exklusiv | Berlin · Wirtschaftskriminalität ist in Deutschland spätestens seit dem Wirecard-Skandal in den Fokus gerückt. Mehr als jedes dritte deutsche Unternehmen sieht sich in Fälle von Betrug, Korruption oder verbotenen Preisabsprachen verwickelt, heißt es in einer unveröffentlichten Studie. Oft sind die Täter männlich, mittleren Alters und weiß.

01.04.2024 , 20:00 Uhr

Der mutmaßliche Haupttäter im Wirecard-Skandal, Ex-Vertriebsvorstand Jan Marsalek, ist weiter flüchtig und wird in Russland vermutet. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro