Brexit: Deutsche Wirtschaft warnt britische Politiker eindringlich vor einem No-Brexit-Deal

Berlin Die führenden deutschen Wirtschaftsverbände, BDI und DIHK, haben die britischen Parlamentspolitiker eindringlich vor einem Brexit ohne Austrittsvertrag mit der EU gewarnt.

Die Politik im Vereinigten Königreich müsse endlich den Ernst der Lage erkennen. „Die Situation ist dramatisch“, sagte der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. Das britische Unterhaus soll am kommenden Dienstag über den Brexit-Vertrag mit der EU abstimmen. Eine Niederlage von Premierministerin Theresa May ist wahrscheinlich. Der EU-Austritt zum 29. März 2019 steht aber fest, eine Verlängerung der Frist gilt als äußerst unwahrscheinlich.

Es gehe um fundamentale Weichenstellungen für die Zukunft des Landes und der nachfolgenden Generationen. „Jede Verzögerungstaktik ist brandgefährlich. Ohne Abkommen gibt es auch keine Übergangsphase, die unsere Unternehmen dringend benötigen“, sagte Kempf. Bei einem ungeordneten Ausscheiden drohe der Verlust von über 100 Milliarden Euro an deutschem Außenhandelsvolumen. „Es droht eine unmittelbar durchschlagende Rezession in der britischen Wirtschaft, die auch an Deutschland nicht unbemerkt vorüberziehen würde“, warnte Kempf.