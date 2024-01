“Modell für Deutschland“ Wirtschafts-Staatssekretärin kritisiert Weidels Brexit-Idee für Deutschland

Weidel hingegen würdigte den EU-Austritt Großbritanniens als „absolut richtig“. Die AfD hatte im vergangenen Sommer in Magdeburg ihre Kandidatenlisten und ihr Programm für die im Juni stattfindende Europawahl beschlossen. „Wir halten die EU für nicht reformierbar und sehen sie als gescheitertes Projekt“, heißt es in dem Programm. „Daher streben wir einen 'Bund europäischer Nationen' an, eine neu zu gründende europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, in der die Souveränität der Mitgliedsstaaten gewahrt ist.“