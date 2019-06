AfD spricht von „Rechtsbruch“ : Wirbel um verweigerten „Hammelsprung“ im Bundestag

Berlin Am frühen Morgen versuchte die AfD, die fehlende Beschlussfähigkeit des Bundestages vorzuführen. Doch die Sitzungsleitung sah ganz viele Abgeordnete auf leeren Plätzen.

Braun hatte am Freitag um 1.27 Uhr in der Früh namens seiner Fraktion die Beschlussfähigkeit des Bundestages angezweifelt und darum gebeten, dies zu klären. Roth informierte nach wenigen Sekunden darüber, dass die aus Abgeordneten von Koalition und Opposition bestehende Sitzungsleitung darüber diskutiert habe und der Meinung sei, „dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist“. Fernsehbilder des Bundestages zeigen, dass zu dieser frühen Morgenstunde rund 80 bis 100 Abgeordnete anwesend waren. Beschlussfähig ist das Parlament, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist, derzeit also 355 von 709 Abgeordneten. Gewöhnlich wird die Beschlussfähigkeit in Zweifelsfällen durch einen „Hammelsprung“ festgestellt: In Verbindung mit einem Gesetzesbeschluss verlassen alle Abgeordneten den Plenarsaal und werden gezählt, wenn sie durch eine „Ja-“, eine „Nein“- und eine „Enthaltung“-Tür wieder hineinkommen.