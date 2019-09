Wirbel um Flugbereitschaft : Warum die Bundesregierung so oft abhebt

Berlin Muss das sein, dass die Kanzlerin und fünf Minister in fünf Flugzeugen rund um ein Datum in Übersee unterwegs sind? Sicher ist jedenfalls, dass die deutsche Flugbereitschaft für die Bundesregierung im Vergleich zu vielen anderen Ländern eher bescheiden aufgestellt ist. Wie es auf Regierungsflügen zugeht, schildern wir hier.

Zum Verständnis dessen, was die Bundesregierung veranlasst, ihre Minister mit gleich mehreren Fliegern nach Übersee zu schicken, muss man wissen, wie solche Reisen ablaufen: In der Regel sind sie minutiös durchgetaktet. Geschlafen wird wenig, dafür lösen sich offizielle Gespräche, Dienstessen, Pressekonferenzen, repräsentative Termine und Treffen mit der Zivilgesellschaft ab. „Jede Reise folgt ihren eigenen Notwendigkeiten“, sagte eine Regierungssprecherin am Montag in Berlin zur Begründung, warum Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer doch nicht gemeinsam in einem Flieger gereist sind. Die Verteidigungsministerin ist auf einen Truppentransporter ausgewichen. In einer solchen Maschine gibt es, anders als im Airbus der Kanzlerin noch nicht einmal einen Rückzugsraum. Wenn die Ministerin schlafen möchte, muss sie es sich in einer Vierer-Sitzreihe so bequem wie möglich machen. Gibt es Turbulenzen wird auch sie vom Bordpersonal zum Anschnallen geweckt.