Kryptisches Logo, moderne Farben BND sucht Nachwuchs-Spione

So deute die runde Adler-Form einen Globus an - das soll Weltoffenheit und Auslandsbezug symbolisieren. Wer will, kann auch ein Funkwellensymbol erkennen - steht für Vernetzung, Aufklärung und Informationsbeschaffung. Oder einen Fingerabdruck - Zeichen für das Geheime. Mit der Gestaltung des BND-Adlers in durchbrochenen und konzentrischen Kreisen wollen dessen Schöpfer an die Sitzordnung im Bundestag erinnern - und an die demokratische Legitimation der Arbeit der Auslandsspione.