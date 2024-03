Auf der Buchmesse Aktivisten unterbrechen Steinmeier-Rede in Leipzig

„Wir leben in einer Demokratie. Wir sind in der Lage, das auszuhalten“, sagte Steinmeier zu den Störungen. „Das ist ein ernstes Thema, über das wir in diesem Lande nicht nur während der Buchmesse diskutieren.“ Es gebe unterschiedliche Sichtweisen, aber: „Es gibt keine einfachen Sichtweisen auf dieses Thema. Und es lässt sich auch nicht am Rande und mit Unterschriftenlisten erledigen.“