Bericht der Fachagentur Windenergie Bereits jetzt mehr neue Windrädern an Land gebaut als 2022

Berlin · Der Ausbau von Windrädern an Land kommt in Deutschland voran. In den ersten neun Monaten dieses Jahres ging mehr als 50 Prozent mehr Leistung durch neue Anlagen in Betrieb als im Vorjahreszeitraum.

12.10.2023, 04:24 Uhr

Ein Kran auf der Baustelle eines neuen Windparks in Mecklenburg-Vorpommern im August 2023 (Archivfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Deutlich erhöhte sich auch die Zahl der neu genehmigten Windräder. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen. In den ersten drei Quartalen gingen demnach 518 neue Windräder mit einer Leistung von insgesamt rund 2,4 Gigawatt in Betrieb. Damit wurde nach Angaben der Fachagentur bereits Ende September der Wert des Jahreszubaus von 2022 übertroffen.

(peng/dpa)