Ausbau der Windenergie : Städte bringen Beteiligung am Ertrag von Windrädern ins Spiel

Städte bringen Beteiligung am Ertrag von Windrädern ins Spiel

Die Turbine einer Windkraftanlage in Mecklenburg-Vorpommern mit geöffnetem Dach. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Der Deutsche Städtetag unterstützt Pläne zum schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien. Hauptgeschäftsführer Dedy macht nicht nur zur Umsetzung Vorschläge, sondern auch für kommunale Anreize.

Kommunen sollten aus Sicht des Deutschen Städtetags finanziell am Ertrag von Windrädern beteiligt werden. Dazu brauche es endlich eine gesetzliche Verpflichtung, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn Windräder aufgestellt werden und Geld vor Ort hängenbleibt, wächst die Akzeptanz.“

Dedy sagte weiter, die Städte unterstützten die Pläne des Bundes, die erneuerbaren Energien schneller auszubauen. Das Bundeskabinett könnte am Mittwoch weitere zentrale Gesetzesvorhaben dafür auf den Weg bringen.

So will die Bundesregierung für die Windkraft an Land gesetzlich verpflichtende Flächenziele vorgeben. Bis 2026 sollen 1,4 Prozent, bis 2032 zwei Prozent der Bundesfläche für Windräder verfügbar sein, wie Pläne des Wirtschafts- sowie des Bauministeriums vorsehen. Für die einzelnen Länder gelten unterschiedliche Ziele, weil es unterschiedliche Voraussetzungen für den Ausbau der Windenergie gibt.