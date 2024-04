Baden-Württembergs Regierungschef Wilfried Kretschmann ließ seine Schüler an Kröten lecken

Heute frage er sich, wie wichtig das Beherrschen der Rechtschreibung für Schülerinnen und Schüler sei, „wenn das Schreibprogramm alles korrigiert“. Ebenso zweifelt Kretschmann an der Sinnhaftigkeit des Fremdsprachenunterrichts: „Wenn das Handy Gespräche in fast jede Sprache der Welt in Echtzeit übersetzen kann - brauchen wir dann noch eine zweite Fremdsprache in der Schule als Pflichtfach?“