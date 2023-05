Regierung gibt nur vorsichtig Entwarnung Wiederholt sich im Sommer das Kofferchaos?

Die Bundesregierung sieht die Branche inzwischen aber besser gewappnet. Ende Februar hatten Verkehrs-, Innen-, und Arbeitsministerium zum Gespräch mit der Luftverkehrswirtschaft geladen, um über die Vorbereitungen für die nahende Reisesaison zu beraten. Nach wie vor gestalte sich die Personalgewinnung aufgrund der Arbeitsmarktsituation schwierig, heißt es jetzt in dem Bericht an den Ausschuss. Dennoch würden die Bodenabfertigungsdienstleister an den größeren Verkehrsstandorten in Deutschland bis Sommer 2023 genügend Personal „entsprechend des qualifizierten Bedarfs“ im Einsatz haben - etwa durch Einstellungen und Fortbildungen. Auch würden in diesem Jahr deutlich weniger Piloten pandemiebedingt ausfallen.