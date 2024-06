Wiederaufbaukonferenz in Berlin Union und SPD kritisieren Fernbleiben bei Selenskyj-Rede scharf

Man könne politisch anderer Auffassung sein, ergänzte Wiese. „Aber so etwas gehört sich nicht in einem Parlament.“ Der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), sagte: „Damit unterstreichen AfD und BSW einmal mehr ihre Verachtung für die Opfer des russischen Angriffskriegs.“ Außerdem zeige sich, „dass sie nicht in der Lage sind, außenpolitische Verantwortung für Deutschland zu tragen. Es geht auch um den Bestand einer regelbasierten Ordnung in Europa und damit ganz zentral um die Sicherheit und Freiheit in Deutschland“, sagte Frei.