Details zum Wiederaufbaufonds : Flutopfer sollen zu 80 bis 100 Prozent entschädigt werden

Berlin Gute Nachrichten für Tausende Menschen in den Flutgebieten, die alles verloren haben: Der Bund will sie großzügig entschädigen. Wir erklären, wer bis zu 100 Prozent für ein weggespültes Haus bekommen kann.

Tausende Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sollen aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern ihre Schäden zu 80 bis 100 Prozent ersetzt bekommen. Darauf haben sich die zuständigen Bundesministerien am Donnerstag geeinigt. Nach Informationen unserer Redaktion aus Regierungskreisen wird bei der Auszahlung der Hilfen aus dem geplanten Wiederaufbaufonds keine Bedürftigkeitsprüfung der Eigentums- und Vermögensverhältnisse vorgenommen. Das bedeutet, egal, ob eine Millionärsvilla oder ein kleines Einfamilienhaus von den Wassermassen überflutet oder weggespült wurde, für alle Betroffenen werden im Prinzip die gleichen Kriterien gelten.

Allerdings will der Bund darauf achten, dass Hauseigentümer mit einer Elementarversicherung besser gestellt werden als jene ohne. „Derjenige, der jahrelang Versicherungsbeiträge gezahlt hat, darf nicht der Dumme sein“, hieß es dazu. So können Haus- und Wohnungsbesitzer in den Flutgebieten ohne Versicherung „nur“ 80 Prozent ihrer Schäden ersetzt bekommen. Mit Versicherung, die in der Regel Schäden nicht vollständig begleicht, will der Bund die Summen bis auf 100 Prozent ergänzen.