KSK-Prozess : Wie verbreitet sind Waffen in der rechtsextremistischen Szene?

Der Angeklagte Philipp S. im Saal des Leipziger Landgerichts. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Leipzig Auftakt im Prozess gegen einen Elitesoldaten aus der berüchtigten 2. Kompanie des KSK. In seinem Garten in Sachsen war ein Waffen- und Munitionsdepot gefunden worden. Der Angeklagte will nur Ungefährliches vergraben haben, löst mit seiner Aussage aber nur neue Fragen aus.