Mit dem Handy vor der Tankstelle : So erklärt Tobias Hans sein Wut-Video

Exklusiv Berlin Ein Ministerpräsident, der vor einer Tankstelle die hohen Spritpreise als „irre“ beklagt und das per Handy-Video in den sozialen Netzwerken verbreitet - wann hat es das schon mal gegeben? Der saarländische Regierungschef Tobias Hans hat‘s gemacht. Jetzt erklärt er exklusiv die Hintergründe.

„Auch Politiker haben Emotionen“, so Hans zu unserer Redaktion. „Das Video entstand spontan, als ich morgens an einer Tankstelle vorbeifuhr und die Spritpreise sah.“ Am Abend zuvor hätten ihm Industriearbeiter in einem Gespräch bestätigt, dass sie an ihre Belastungsgrenze kämen. „Es muss jetzt gehandelt werden. Und dafür muss man auch mal laut werden dürfen“, so Hans.