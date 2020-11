Studie „Junge Deutsche 2021“ : Wie tickt die junge Generation im Rheinland?

Düsseldorf Die Generation Y hat die Jugendforscher fasziniert. Jetzt steht bereits die Generation Z in den Startlöchern. Eine Umfrage will die Einstellungen der Jugend ermitteln. Unsere Redaktion ist besonders an den Meinungen der jungen Menschen im Rheinland interessiert.

Familie, Beruf, Ausbildung oder Freizeit, Party, Spaß – was ist jungen Menschen in Deutschland wirklich wichtig? Darauf will der Jugendforscher Simon Schnetzer, der seit 2010 die Einstellung der jungen Generation untersucht, in der Studie „Junge Deutsche 2021“ eine Antwort gebe; dazu will er Menschen im Alter zwischen 14 und 39 Jahren bundesweit befragen. Auch unsere Redaktion beteiligt sich an der Untersuchung, wobei besonders die Antworten der jungen Rheinländer und Rheinländerinnen im Mittelpunkt stehen. Diese wollen wir herzlich zur Teilnahme einladen. Wer mitmachen möchte, kann sich mit dem nachstehendem Link an der Befragung beteiligen.