Schutz vor extrem hohen Temperaturen Wie sich Städte und Gemeinden auf Hitzewellen vorbereiten

Auch das Bundesbauministerium hat nun eine Hitzeschutzstrategie vorgelegt. Ministerin Klara Geywitz (SPD) erklärte, dass künftig beispielsweise Sonnensegel für Spielplätze gefördert werden sollen. Die Strategie umfasst ihren Angaben zufolge auch Vorschläge für Änderungen am Baugesetzbuch, um Hitzeschutz und Wassermanagement zu fördern und Kommunen mehr Handlungsspielraum bei der Umsetzung zu geben. Geywitz sagte, „und wer frisches Geld aus unseren Förderprogrammen will, muss Klimaanpassung mitdenken und nachweisen“. Gefördert werde etwa, dass Flüsse von Beton befreit werden und wieder kühle Luft bringen, oder das Aufgraben und Neu-Begrünen von zubetonierten, kaum genutzten Plätzen. Eine Gesamtsumme, mit der der Bund den Städten unter die Arme greifen will, nannte sie nicht.