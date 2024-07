Juristische Einordnung Wie Rechtsexperten das Verbot von „Compact“ beurteilen

Als „gesichert extremistisch, völkisch-nationalistisch sowie minderheitenfeindlich“ hatte der Verfassungsschutz das „Compact“-Magazin bereits im Jahr 2021 eingestuft. Nun hat das Bundesinnenministerium (BMI) entschieden, das Organ der Neuen Rechten zu verbieten. Compact verstoße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Menschenwürde, so die Begründung des Ministeriums. Eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgt: Ein schwerwiegender Eingriff in die Pressefreiheit sagen Gegner des Verbots, Befürworter sprechen von einem Zeichen der wehrhaften Demokratie. Ist das Compact-Verbot also eine gute Lösung, oder hätte es womöglich Alternativen gegeben? So schätzen Rechtsexperten die Lage ein.