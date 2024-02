Regelverstöße von Trump und Co. „Ich würde Euch nicht beschützen!“ - die Macht der Tabubrüche

Der bewusste Regelbruch habe drei Funktionen, schreibt die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl. Wer ihn begeht, signalisiert damit, dass er am Rande steht, nicht zum Mainstream gehören will, sich nicht an die unausgesprochenen Normen hält, die in einer Gesellschaft existieren. Rechte Politiker markieren damit, dass sie nicht „Teil des Systems“ sind, nicht zu den angeblichen „Eliten“ zählen. Der Tabubruch wird als ein vermeintliches „Geradeheraus“ inszeniert, als werde ausgesprochen, was viele heimlich dächten, ohne dass dieser Nachweis jemals erbracht werden müsste. Was am sogenannten „Stammtisch“ geredet wird, wurde schon immer beliebig vereinnahmt und muss oft als vermeintliche Vorlage für Tabubrüche herhalten. Auch die AfD verschiebt die Grenzen des Sagbaren mit Begriffen wie „Umvolkung“, „Kopftuchmädchen“, Messermänner“ oder „Denkmal der Schande“, indem sie gerade bei sensiblen Themen den Tabubruch platziert und danach so tut, als spreche sie nur Volkes Meinung aus.