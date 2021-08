Bundeswehr-Kommandeur in Kabul : „Menschen haben das Gefühl, dass ihnen die Zeit davonläuft“

Brigade-General Jens Arlt leitet die gefährliche Rettungsmission der Bundeswehr in Afghanistan. Foto: dpa/Marc Tessensohn

Kabul/Berlin Der Kommandeur der deutschen Luftbrücke in Kabul warnt, dass die Lage bei den Evakuierungen jederzeit eskalieren kann. Am Flughafen fallen Schüsse, die Taliban zeigten starke Präsenz, verzweifelte Afghanen kommen nicht zu den rettenden Flugzeugen durch. Wir waren bei einem Video-Chat mit dem General dabei.

Am Flughafen Kabul spitzt sich die Lage zu. Der deutsche Brigade-General Jens Arlt, der die Luftbrücke der Bundeswehr leitet, berichtet von Schüssen außerhalb des Airports und zunehmend verzweifelten Afghanen, die an Bord westlicher Militärtransporter gelangen wollen. „Was sie merken, ist eine Verschärfung der Lage. Die Situation ist angespannt. Wir müssen jederzeit damit rechnen, dass Dinge eskalieren“, sagte Arlt am Donnerstag in einer Videoschalte mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und deutschen Journalisten.

Sehr viele Afghanen versuchten, durch die äußeren Ringe, wo die Taliban Checkpoints errichtet haben, in den inneren Bereich des militärischen Teils des Kabuler Flughafens zu kommen. „Die Menschen haben das Gefühl, dass ihnen die Zeit davonläuft“, sagte Arlt. Es spielten sich zum Teil chaotische Zustände ab. Die Zufahrtsstraßen zum Flughafen seien völlig verstopft, mit Autos zugeparkt.

Zurückhaltend äußerte sich der deutsche General für den Moment zu der Option, dass Spezialkräfte der Bundeswehr außerhalb des Flughafens operieren könnten, um frühere deutsche Ortskräfte an vereinbarten Treffpunkten in der Stadt abzuholen und sicher zu einem Flugzeug zu bringen. Er könne sich zu möglichen Operationen und Absichten nicht äußern. Französische Soldaten sind derzeit in Kabul-City unterwegs. Auch britische Spezialkräfte sollen in der Stadt verbündete Afghanen in Sicherheit bringen. Anders als Deutschland, die USA und Großbritannien, die ihre Botschaften mit kleiner Besetzung an den Flughafen verlegt haben, ist die französische Botschaft in Kabul weiterhin geöffnet und mit afghanischen Schutzsuchenden überfüllt.

Arlt betonte, die Lage vor dem Flughafen sei extrem unübersichtlich. Man müsse sich das wie ein „überflutetes Fußballstadion“ vorstellen. Schafften es Afghanen, die auf deutschen Evakuierungslisten stünden, in den inneren Bereich des Flughafens, versuchten dort eingesetzte deutsche Soldaten, diese Menschen wie „Nadeln im Heuhaufen“ zu finden und zu den Flugzeugen zu bringen. Ausflüge seiner Soldaten in den äußeren Bereich wären kompliziert. Die Taliban-Kämpfer kontrollierten die äußere Ringe „sehr effektiv“. Für die deutschen Soldaten wäre es mit Sicherheitsrisiken verbunden, viele Afghanen auf einmal im äußeren Ring zusammenzuführen und dann geschlossen als Gruppe in den Abflugbereich zu geleiten. „Das ist definitiv nicht möglich“, sagte Arlt.

Der 52-jährige Kommandeur der Luftlandebrigade 1 mit Sitz in Saarlouis (Saarland) wollte betroffenen Ortskräften mit ihren Familien öffentlich keine Tipps geben, wie sie die Zugangssperren der Taliban am besten umgehen. Dies würde sich als „Querkommunikation“ rund um den Flughafen schnell herumsprechen und die Lage verkomplizieren. „Ich kann nicht sagen, ob Ortskräfte, Familien mit Kindern durch die Staus durchkommen. Das ist das große Dilemma.“ Die Bundeswehrsoldaten hätten teils telefonischen Kontakt zu Schutzsuchenden: „Ich bin da, ich bin mit der Familie da, ich bin viral, dann holen wir sie mit den Kräften rein“, sagte der Brigadegeneral. Die Bundeswehr fliegt von Taschkent in Usbekistan aus Evakuierungsflüge von und nach Kabul. Dafür stehen fünf A400M-Transportmaschinen zur Verfügung. Bislang hat die Bundeswehr über 900 Menschen ausgeflogen.