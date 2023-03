Umgang mit Russland Wie viel Kontakt mit Russland sollte sein?

Mit diesem Problem ringen auch Slavistik-Lehrstühle in Deutschland. Das Institut für Russische Kultur an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) etwa kann seinen Studierenden keine Stipendien in Russland mehr anbieten und hat auch zahlreiche andere offizielle Programme gestoppt. „Wegen des Kriegs stehen wir natürlich hinter dieser Entscheidung“, sagt Professor Christoph Garstka, Leiter des Lotman-Instituts für russische Kultur. Einzig eine Online-Vorlesungsreihe mit einem Moskauer Institut für Geisteswissenschaften läuft weiter. „Zu den Dozenten haben wir ein über Jahre gewachsenes Vertrauensverhältnis“, sagt Garstka. „Diese Reihe abzubrechen, hieße, liberale Kollegen, die ständig von Entlassung bedroht sind, im Stich zu lassen.“ Für beide Seiten sei diese Zusammenarbeit ein Spagat. Das erinnere in Teilen an die Zeiten des Kalten Krieges. Doch unter Studierenden ist das Fach Russische Kultur weiterhin gefragt. Auch weil junge Leute verstehen wollten, was in Russland vor sich geht, sagt Garstka.