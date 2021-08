Ministerpräsidentenkonferenz : Wie geht Deutschland mit der vierten Welle um?

Ministerpräsidentin Malu Dreyer am 18. Juli mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in dem vom Hochwasser verwüsteten Dorf Schuld Foto: dpa/Christof Stache

Berlin Angesichts der stark steigenden Corona-Inzidenzen und der Notwendigkeit, die Fluthilfe zu koordinieren, kommen die Regierungschefs von Bund und Ländern an diesem Dienstag zu einer Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen. Es wird mit Spannung erwartet, wie mit Geimpften und Ungeimpften umgegangen und durch welche Werte die Indizenz abgelöst oder ergänzt wird.

Der Anstieg der Inzidenzen hat früher begonnen und erfolgt rasanter als im letzten Sommer. Zugleich hat sich das Impftempo extrem verlangsamt. Es ist also höchste Zeit, zwischen Bund und Ländern die Schritte zu koordinieren, mit denen Deutschland durch die begonnene vierte Corona-Welle gehen soll. An diesem Dienstag versuchen es die Länderchefs und die Bundeskanzlerin bei einer außerordentlichen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Viele Forderungen liegen auf dem Tisch, ein Einigungskorridor ist noch nicht in Sicht.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) stellte sich gegen Regierungspläne, durch einen unterschiedlichen Umgang mit Geimpften und Ungeimpften die Impfbereitschaft zu fördern. „Wer geimpft, genesen oder getestet ist, den darf der Staat nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausnehmen“, betonte Laschet. Der „Bild am Sonntag“ sagte Laschet, die so genannte 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) sei „sinnvoll, maßvoll und umsetzbar“.

Der amtierende MPK-Vorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), kündigte an, dass sich die Runde auch mit der Frage befassen werde, ob und wann Corona-Tests nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen sollen. Im Vordergrund steht daneben die Frage nach der Aussagekraft der Inzidenzen angesichts der Vielzahl bereits geimpfter und damit weniger gefährdeter Personen. Berlin habe sehr gute Erfahrungen mit einer Corona-Ampel gemacht, bei der neben der Sieben-Tage-Inzidenz die Infektionsdynamik und die Belegung der Intensivbetten mit berücksichtigt werden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte im Vorfeld der Konferenz: „Die Inzidenz als alleiniges Maß aller Dinge hat ausgedient.“

Die Linken verlangten, bei den Impfangeboten stärker auf einkommensschwache Bevölkerungsgruppen zu achten. „Es ist eindeutig: Je geringer das Einkommen und je höher die Armut, desto geringer ist die Impfquote, sagte Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte. Die Impfquote sei auch eine „soziale Frage“. Kurzfristig müsse deshalb „mit mobilen Teams, mit den Sozialverbänden, Sozialstationen und aufsuchenden Angeboten in betreffende Gegenden gegangen werden“. Korte sprach sich deshalb für eine regionalisierte Impfkampagne sowie für einen sozialen Impfgipfel mit Gewerkschaften, Sozialverbänden und Bürgermeistern aus, um mehr Tempo in die Impfkampagne zu bekommen.

Die von der FDP mitregierten Länder dürften die Erwartung einbringen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufzuheben. „Wenn selbst der Gesundheitsminister sagt, dass die Regelungen zur Pandemiebekämpfung mittlerweile auch ohne die epidemische Lage getroffen werden können, ist eine Rückkehr zum verfassungsmäßigen Normalzustand zwingend geboten“, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Er regte eine intensive Werbekampagne einschließlich Ansprache der Kanzlerin für die Impfung an und kritisierte, dass die Regierung sich stattdessen in Planspielen ergehe, „wem demnächst ohne Impfung was verboten sein soll“.