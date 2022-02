Scholz will Abhängigkeit von Russland verringern : Wie Flüssiggas Deutschland warm halten soll

In solchen Tankern wird Flüssiggas transportiert, hier: von Katar nach Polen (Archivbild). Foto: dpa/Lukasz Szelemej

Berlin Um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, will der Bund zwei Flüssiggas-Terminals an der Nordsee zu bauen. Das hört der Düsseldorfer Konzern Uniper gerne. Doch das ist nichts für den nächsten Winter. Die wichtigsten Fragen zur neuen Technologie der Hoffnung.

Mit dem Krieg gegen die Ukraine wird alles anders, auch die deutsche Energiepolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Sonntag im Bundestag, die Bundesregierung habe die Entscheidung getroffen, zwei LNG-Aufnahmestellen in Brunsbüttel und Wilhelmshaven schnell zu bauen. „Wir werden umsteuern, um unsere Importabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten zu überwinden“, so Scholz. Bislang stammen 55 Prozent der Erdgas-Importe aus Russland.

Was ist Flüssiggas (LNG)? Das ist Erdgas, das in den Förderländern bei Temperaturen von minus 160 Grad verflüssigt wird, um es schiffbar zu machen. So wird es über die Meere gebracht, in den Empfänger-Ländern in Terminals wieder zu Erdgas aufbereitet und in das Pipeline-System eingespeist. Flüssiggas per Schiff ist damit eine Alternative zu Pipeline-Gas aus Russland. Die größten Förderländer von LNG (Liquefied Natural Gas) sind die USA, Katar und Australien. Flüssiggas-Speicher sind bislang eine der wenigen Möglichkeiten, um große Mengen Energie über das Jahr zu speichern.

Welche Rolle spielt es bislang in Deutschland? Deutschland hat auf diese Technik lange nicht gesetzt, hier gibt es keinen einzigen LNG-Terminal. Bislang kommt Flüssiggas vor allem über Terminals in Rotterdam ins Land. Es gibt zwar schon länger Überlegungen zu drei deutschen Standorten: Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade. Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper etwa hat bereits Pläne für Wilhelmshaven. Bislang haben sich die LNG-Terminals aber für private Investoren nicht gerechnet. Das könnte jetzt anders werden, denn der Preis für das Flüssiggas, das ohnehin viel teurer ist als Pipeline-Gas, hat bereits kräftig angezogen.

Wie klimafreundlich ist Flüssiggas? Umweltschützer kritisieren es, weil Erdgas wie Kohle und Öl ein fossiler Brennstoff und mit Methan-Ausstoß verbunden ist. Methan ist klimaschädlicher als Kohlendioxid. Allerdings ist die Gesamtbilanz besser als bei Kohle. Bundesumweltminister Robert Habeck (Grüne) fordert zudem, dass neue LNG-Anlagen, die der Bund fördert, „Wasserstoff-ready“ sein müssen. Das heißt, sie sollen später auch für den großen Hoffnungsträger Wasserstoff, der mit Ökostrom-Elektrolyse aus Wasser gewonnen wird, genutzt werden können.

Was kostet das? Viel Geld. Schon jetzt ist Flüssiggas viel teurer als Pipeline-Gas. Weltweit wird eine steigende Nachfrage erwartet, was den Preis weiter treiben wird. Europa müsste Asien einen Teil des Kuchens abjagen: Bislang geht rund die Hälfte der amerikanischen Flüssiggas-Schiffe nach Asien. Und die Schiffe werden dahin gelenkt, wo es die höchsten Preise gibt, sofern sie nicht im Rahmen von Langfrist-Verträgen unterwegs sind. Im ersten Quartal etwa sanken wegen des Hungers aus Asien die Flüssiggas-Lieferungen nach Europa um 29 Prozent, so Uniper. Der Shell-Konzern erwartet, dass 2025 die globale Nachfrage das Angebot übersteigt. Shell und Uniper gehören zu den größten LNG-Händlern Europas.