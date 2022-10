Nach dem Machtwort des Kanzlers : Wie es jetzt mit den Atomkraftwerken weitergehen soll

Die verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerke, darunter das AKW Emsland in Niedersachsen, sollen maximal bis zum 15. April 2023 weiterlaufen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen und den Weiterbetrieb der drei noch aktiven Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 angeordnet. Doch damit sind längst nicht alle Frage geklärt. Der Beitrag zur Energiesicherheit und zur Preisdämpfung ist unter Fachleuten umstritten.

Der Bundeskanzler hat dem festgefahrenen Streit der Ampel-Koalition über die weitere Nutzung der Atomkraft vorerst ein Ende gesetzt. Nun steht fest: Die drei noch aktiven Atomkraftwerke sollen über das Jahresende hinaus weiterlaufen. Spätestens am 15. April 2023 soll endgültig Schluss sein. Doch es bleiben Fragen.

Was genau hat der Kanzler entschieden?

In einem Brief an Umweltministerin Steffi Lemke, Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) schreibt Olaf Scholz unter Verweis auf seine Richtlinienkompetenz: „Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.04.2023 zu ermöglichen.“ Die zuständigen Ministerien sehen in der Formulierung „Leistungsbetrieb“ die Entscheidung für einen Streckbetrieb. Laut Umweltweltministerium bedeutet das, „dass sich die Leistung schrittweise im Laufe des Weiterbetriebs reduziert“. Die ursprünglich geplante Einsatzreserve, die nur für den Notfall vorgesehen war, ist damit vom Tisch.

Wie lange können die drei Meiler tatsächlich laufen?

Alle drei Meiler können im Jahr jeweils rund elf Terawattstunden Strom erzeugen. Das reicht zur Versorgung von rund 3,5 Millionen Haushalten. Während Isar 2 theoretisch noch bis Juni laufen könnte, sieht es bei Emsland anders aus: „Der Brennstoff reicht bis Mitte April, aber die Anlage kann über den Zeitraum nicht mehr mit voller Leistung betrieben werden“, so die RWE-Sprecherin. Von Januar bis Mitte April rechnet der Konzern mit der Erzeugung von rund 1,7 Terawattstunden Strom.

Was bringt die Entscheidung für die Energiesicherheit?

„Die Verlängerung der Laufzeit der drei aktiven AKW bis Mitte April ist hilfreich, um die Strompreise zu dämpfen und um Erdgas einzusparen“, sagte Manuel Frondel, Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes. Das helfe, um über den Winter zu kommen, und man gewinne Zeit, um mit dem AKW-Betreibern auszuloten, ob „nicht etwa ein Weiterbetrieb bis zum Jahr 2024 betriebs- und volkswirtschaftlich sinnvoll sein könnte“, so Frondel. Die Energie-Expertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht es anders. „Die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke bis April nächsten Jahres ist ein Fehler, aus energiewirtschaftlicher Sicht unnötig und kontraproduktiv, da der der Umstieg hin zu mehr erneuerbaren Energien behindert wird“, sagte Kemfert unserer Redaktion. Unter Verweis auf den Strom-Stresstest sieht sie kaum eine Entlastung des Netzproblems.

Welchen Effekt gibt es für die Preise?

Darüber streiten die Experten: Laut Felix Matthes vom Öko-Institut ist der preisdämpfende Effekt des Streckbetriebs gering – zwei Meiler im Streckbetrieb bringen demnach eine Entlastung beim Strompreis um 0,5 bis 0,8 Prozent. Das Ifo-Institut sieht eine Ersparnis von vier Prozent in den Großhandelspreisen, wenn drei Meiler im Jahr 2023 weiter laufen. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht bei einer Kombination verschiedener Ansätze ein Preissenkungspotenzial von bis zu 16 Prozent.

Wie geht es jetzt gesetzgeberisch weiter?

Der Streckbetrieb bis Mitte April wird über das Atomgesetz geregelt. Federführend zuständig ist das Umweltministerium. Der Zeitplan ist straff. Noch am Dienstag wurde ein Gesetzesentwurf vorgelegt, schon an diesem Mittwoch soll dieser im Bundeskabinett beschlossen werden. Danach muss der Entwurf noch den Bundestag und Bundesrat passieren. Bis der Weg für das Gesetz frei ist, werden also noch einige Wochen vergehen.

Können die Meiler über den April hinaus laufen?

Das lehnen die Grünen ab. Laut Fraktionschefin Britta Haßelmann habe Olaf Scholz klar gemacht, dass der Atomausstieg zum 15. April 2023 erfolge. „Der Atomausstieg ist mit dem Datum sicher“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag. Es würden keine neuen Brennelemente angeschafft. Dennoch läuft die politische Debatte darum weiter, aus der FDP kommen andere Töne. „Wir als Freie Demokraten möchten die Energieversorgung möglichst unideologisch sichern und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, die zu diesem Ziel beitragen. Wir werden in den kommenden Monaten genau beobachten, welchen Beitrag die Kernkraftwerke leisten und dafür sorgen, die Energieversorgung im nächsten Winter zu sichern“, sagte etwa der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse. FDP-Fraktionschef Christian Dürr mahnte Tempo bei der Umsetzung der Entscheidung an. „Es ist jetzt Aufgabe des Bundestages, schnellstmöglich die Voraussetzungen zu schaffen, damit es zur Laufzeitverlängerung über diesen Winter kommt“, sagte Dürr. Bei RWE wäre eine Verlängerung über April hinaus nicht möglich und auch nicht gewollt. „Für die Bestellung neuer Brennelemente sehen wir keine Grundlage“, sagte die RWE-Sprecherin. Neue Brennstäbe müssen in der Regel 15 Monate vorher bestellt werden und sind vier Jahre im Einsatz.

Was hat es mit der Energieeffizienz auf sich?

Die Entscheidung des Kanzlers sieht auch vor, dass „ein ambitioniertes Gesetz zur Energieeffizienz“ vorgelegt werde. Das Wirtschaftsministerium hat dazu bereits einen Gesetzeswurf erarbeitet. Noch am Dienstag werde die Ressortabstimmung eingeleitet, hieß es aus dem Ministerium. Damit soll „erstmals ein sektorübergreifender Rahmen zur Steigerung der Energieeffizienz“ geschaffen werden. Für die Jahre 2030, 2040 und 2045 sollen Effizienzziele festgelegt werden, die mit den Vorgaben auf EU-Ebene und dem nationalen Klimaschutzgesetz kompatibel sind. „Für den Endenergieverbrauch bedeuten diese Ziele eine Reduzierung um mehr als 500 Terawattstunde bis 2030“, hieß es weiter aus dem Ministerium.

