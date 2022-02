Wie erklärt man Kindern den Krieg? : „Jetzt kommt eine zweite Bedrohung“

Am Wochenende demonstrierten auch Kinder in Berlin für ein Ende des Krieges in der Ukraine. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Interview Berlin Wie erklärt man den Kindern den Krieg? Der Intensivpädagoge Menno Baumann, Professor an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf, rät Eltern, ehrlich zu sein. Schon Fünfjährige würden mitbekommen, was derzeit in der Ukraine geschehe.