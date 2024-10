Fragen und Antworten zum Lindner-Plan Wie die Steuerzahler 2024 bis 2026 entlastet werden sollen

Bei den von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Steuererleichterungen für Bürger und Unternehmen in den Jahren 2024 bis 2026 zeichnet sich ein Vermittlungsverfahren von Bundestag und Bundesrat ab. Der Bundesrat lehnte in einer Stellungnahme Teile von zwei Gesetzentwürfen Lindners ab, die Bundesregierung wiederum wies am Mittwoch in ihrer Stellungnahme Kritik der Länder zurück. Die Länder beklagen vor allem Steuermindereinnahmen bei Ländern und Kommunen. Im Bundesrat sind die Pläne zustimmungspflichtig. Zu Lindners Steuerplänen die wichtigsten Fragen und Antworten.