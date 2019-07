Öffentliche Debatte : Raus aus dem Tunnel!

Eine Rose liegt im Gleisbett des Frankfurter Hauptbahnhofs, wo ein achtjähriger Junge vor einen einfahrenden ICE gestoßen und getötet worden war. Foto: dpa/Arne Dedert

Meinung Düsseldorf Die öffentliche Debatte wird von Ichlingen und Radikalen geprägt. Jeder Vorfall wird zur Bestätigung der eigenen Ideologie missbraucht. Sich hinterfragen, der Perspektivwechsel, ist aus der Mode gekommen. Leider.

Michael Bröcker

30. Juli. Eine Bundestagsabgeordnete der AfD kommentiert bei Twitter einen Bericht über die Horrortat am Frankfurter Hauptbahnhof so: „Frau Merkel, was wollen Sie uns noch antun? Sie werden nie wissen, was es bedeutet Mutter zu sein, weder für ein Kind, noch für dieses Land. Ich verfluche den Tag Ihrer Geburt.“ Die Sätze machen die Runde. Laut der Analyse-Firma Crowdtangle erzielte der Post eine besonders „hohe Viralität“, also Verbreitung. 50 mal mehr als ein normaler Tweet dieser Abgeordneten wurde der Post kommentiert oder verschickt. 1200 Menschen drückten: „Gefällt mir!“. Der Kindsmord als vermeintliches Teufelswerk der kinderlosen und flüchtlingsfreundlichen Kanzlerin – das kam an.

19. Juni. Ein anderer Fall. Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber bezeichnet in einem Gastbeitrag für die „Welt“ unter anderem die Ex-CDU-Politikerin Erika Steinbach und CDU-Mitglied Max Otte als mitschuldig am Tod von Walter Lübcke. Ein rechtsextremer Mann hatte den flüchtlingsfreundlichen Kommunalpolitiker kaltblütig erschossen. Otte und Steinbach sind wegen ihrer scharf konservativen Positionen umstritten. Tauber regt an, rechtsextremen Hetzern Grundrechte zu entziehen. Beifall im linken Lager.

Zwei Beispiele einer öffentlichen Debatte, die sich radikalisiert hat. Mühelos ließen sich in der Klimadebatte, dem Streit über die Besetzung der EU-Posten oder der Seenotrettung weitere Beispiele finden. Die ideologischen Schützengräben sind gut besetzt. Es wird geballert, was an Munition vorhanden ist.

Jürgen Habermas, der große Philosoph und Begründer des kooperativen Diskurses, muss in seinem 91. Lebensjahr mit ansehen, wie seine Theorie, die menschliche Vernunft ist Ergebnis kooperativer Kommunikation, in sich zusammen fällt. Kommunikation findet nicht statt, das gegenseitige Verständnis ist eliminiert. Die Gabe, einem anderen Menschen Recht zu geben, ist verkümmert. Habermas räumt ein, dass das Internet eine „Verinselung“ des Diskurses mit sich gebracht habe. Dabei wollten die Gründer des World Wide Web doch genau das Gegenteil: die weltweite Kommunikation fördern.

Der Holzhammer ist das bevorzugte Stilmittel, bei Facebook und bei Twitter wird geschimpft bis das Display glüht. Die Zahl der wegen Verhetzung oder Beleidigung angezeigten Postings erreicht Rekordwerte. Wer bei Google das Begriffspaar „Hass und Hetze“ eingibt, erzielt 800.000 Treffer.

Was also tun? Verbal abzurüsten, wäre naheliegend. Überall. Am Stammtisch, am Gartenzaun, in der Kantine. Im Netz. Das Graue betonen, nicht schwarz und weiß dominieren lassen. Und sich immer wieder zu dem Gedanken zwingen, der andere könnte doch tatsächlich Recht haben. Das Problem ist nur: die Bestätigung der eigenen Sichtweise ist durch die permanente Verfügbarkeit des digitalen Feedbacks zu einer Sucht geworden, die den Charakter einer Volksdroge entwickelt. Eine Ursache ist laut Forschern die Bestätigungs-Spirale in den sozialen Netzwerken. Die allzu menschliche Sehnsucht nach Zuneigung ist im „Like“-Universum schneller und einfacher zu bekommen als in der Familie oder dem Mitarbeitergespräch beim Chef.

Info Theorie der Öffentlichkeit Jürgen Habermas Der Düsseldorfer zählt zu den meistrezipierten Soziologen der Gegenwart. In seinen Arbeiten setzt er sich mit den Themen Öffentlichkeit und Diskurs auseinander. Öffentlichkeit Das Idealmodell muss laut Habermas drei Bedingungen erfüllen. Zunächst Zugang für alle Gruppen und Themen. Dann muss das Prinzip der Diskursivität erfüllt sein – ein Prozess zur Meinungsbildung, bei dem nichts zählt, außer das bessere Argument. Zuletzt steht die Legitimationsfunktion der Öffentlichkeit für die Politik. Das heißt: Die politische Elite soll öffentliche Diskurse zur Entscheidungsfindung nutzen. So soll mehr Demokratie geschaffen werden.

Dies führt zur Verschärfung der Tunnelsicht. Man bleibt bei den Argumenten und Positionen, die „Likes“ garantieren oder schließt sich solchen an. Der „Like“-Button wirkt dabei auf das Nervenzentrum wie Schokolade, haben Forscher der University of California in Los Angeles herausgefunden. Teenagern wurden Hunderte Foto-Posts auf einem Computer gezeigt, zu einem Drittel waren dies auch Posts der Befragten selbst. Daneben waren die „Likes“ zu sehen, die die Bilder angeblich erhalten hatten. Immer dann, wenn die eigenen Einträge aufploppten, reagierten die Neuronen in dem Teil des Gehirns, das als Belohnungszentrum bekannt ist, besonders heftig. Gleichzeitig klickten die Nutzer auch besonders gern auf bereits vielfach „gelikte“ Aufnahmen. Narzisstischen Herdentrieb könnte man das nennen.

Auch der Journalismus ist gefährdet, hinterfragt sich und seine Positionen zu selten. Wir predigen viel, protokollieren zu wenig. Unsere Texte wimmeln von Meinungsvokalen. Sollte, müsste. Wir kommentieren, bevor wir alle Hintergründe kennen. Auch der Autor dieser Zeilen ist betroffen. Diese Gesellschaft muss aber aufpassen, das aus einem dysfunktionalen (digitalen) Diskurs nicht eine reale Spaltung wird. Dass eine enthemmte Sprache im Netz zu Taten führen kann, wissen nicht nur Soziologen, sondern auch Sicherheitsbehörden.

Zurück zum Diskurs im Sinne eines „argumentativen Dialogs“ (Habermas) finden wir nur, wenn Emotionen und Vorurteile durch inhaltliche Tiefe, nüchterne Fakten und argumentative Breite eingehegt werden. Die Härte, mit der Personen des öffentlichen Lebens ihre Positionen aus ihrer eigenen sozialen Gruppe heraus als absolute Wahrheit definieren, ist schädlich. Eine Differenzierung findet nicht statt.

Dabei gilt für Politiker wie für Journalisten und Wirtschaftsführer: Nur wer eine Position hinterfragt und die Meinung des anderen einbringt, gewinnt in der Bevölkerung jenes Gut, das diese Berufsgruppen so dringend brauchen: Glaubwürdigkeit. Wer ständig Recht haben will, dem glaubt man nicht. Oder um es mit Wilhelm Meister, der Figur aus Johann Wolfgang von Goethes persönlichstem Werk („Wilhelm Meisters Wanderjahre“) zu sagen: „Ach, welch ein Unterschied ist es, ob man sich oder die andern beurteilt.“

Die soziale Filterblase, das „Schmoren im eigenen Saft“, ist Gift für eine Volkswirtschaft, die nach Fortschritt und der bestmöglichen Lösung strebt. Das gilt gerade für so zentrale Debatten wie Klimaschutz oder Migration.

Den Protagonisten der beiden Pole – rechts gegen links – muss man aus der Mitte auf die Pelle rücken. Zwischen der Äußerung „Angela Merkel und die Flüchtlingspolitik ist an allem schuld“ und der These „Kritik an der Flüchtlingspolitik ist Rassismus“ gibt es einen dritten Weg. Selbst wenn rechte Eiferer Kriminaltaten für ihre abscheulichen Zwecke missbrauchen, muss die Öffentlichkeit darüber diskutieren, ob etwa nach einer Reihe von Messerangriffen und sexuellen Übergriffen von Menschen mit nordafrikanischem Hintergrund, die Sozialisierung dieser meist jungen Männer in einem autoritär geführten Staat damit etwas zu tun haben könnte. Bis heute hält die Bundespolizei eine Statistik zurück, nach der ein Großteil der sexuellen Übergriffe an Bahnhöfen 2018 auf Menschen aus Nicht-EU-Staaten zurückgeht. Aus Sorge um das Eskalationspotenzial.

Dabei sollten alle aus der Kölner Silvesternacht gelernt haben. „Einbruch der Wirklichkeit“, nannte es der Autor Navid Kermani mit Blick auf die lückenhafte Berichterstattung über die Tätergruppen in den Jahren zuvor.

Auch religiös begründete Leitbilder im Denken mancher Zuwanderer können ein Problem für das Zusammenleben sein und müssen stärker thematisiert werden. Antisemitische Attacken, der feindliche Umgang gegenüber Homosexuellen, sind Realität. Der islamkritische Psychologe Ahmad Mansour berichtet in seinem Buch „Klartext zur Integration“ von einem in Berlin lebenden Palästinenser mit deutscher Staatsbürgerschaft, der seiner Frau und seinen Kindern sagt, was sie zu tun haben. „Sie sollen die Ehre der Familie hochhalten. Sie sollen wissen, woher sie kommen, wissen, dass sie Palästinenser sind und sonst nichts – und auf mich hören“. Ein Einzelfall? Vielleicht. Kein Mehrheitsphänomen. Aber doch in zu vielen Haushalten existent.

Auf der anderen Seite ist die verdruckste Berichterstattung über rechtsextremistische Taten und die unheilvolle Allianz mancher Sicherheitsbehörden mit der rechtsextremen Szene zutiefst verstörend. Das Staatsversagen beim NSU hat Migranten Angst gemacht, das rapide Ansteigen von rechtsextremistisch motivierten Taten und die Vernetzung dieser Personen muss die Politik, die Medien, die Sicherheitsbehörden viel stärker beschäftigen. Rechter Terror muss als rechter Terror bezeichnet werden. Rassismus ist ein Alltagsphänomen.