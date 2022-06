Fragen und Antworten zum neuen Wind-an-Land-Gesetz : Wie die Bundesregierung den Windkraftausbau anschieben will

Bauministerin Klara Geywitz (SPD(, Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne, v. l. n. r.) stellten das Windkraft-Ausbau-Paket am Mittwoch in Berlin vor. Foto: dpa/Britta Pedersen

Analyse Berlin Die Bundesregierung will der Windkraft an Land einen kräftigen Schub geben und nimmt dafür die Bundesländer in die Pflicht. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der für jedes einzelne Bundesland vorgibt, wie viel Fläche es künftig für neue Windkraftanlagen zur Verfügung stellen muss. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.