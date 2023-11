Nachhaltige Bücher Vegan lesen

Bücher haben auch ungelesen einen Charakter – durch ihr Cover, ihr Format, ihr Volumen sprechen sie gewisse Leser an. Für viele gehört es außerdem dazu, beim Lesen etwas in der Hand zu haben, das man auf- und zuklappen, dessen Seiten man wenden, dessen Gewicht man spüren kann. Lesen ist eben nicht nur Transfer von Informationen in den Kopfspeicher, sondern eine Tätigkeit, die alle Sinne beschäftigt. Ein Buch steht zudem für Beständigkeit. Was zwischen zwei Buchdeckeln steht, ist immerhin für so wertvoll erachtet worden, dass jemand sich die Mühe der Publikation gemacht hat. Was nicht heißt, dass es keine dummen Bücher gäbe. Doch sind Bücher verbindlich in der Welt, sind wie Felsbrocken im digitalen Informationsfluss. Sie verändern sich nicht, lassen sich immer wieder zur Hand nehmen, verleihen, verschenken. Selbst e-Books sind fixierte Inhalte, für die es einen Absender gibt.