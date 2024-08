Drei Jahre Taliban-Herrschaft In Afghanistan hat Deutschland zu viel versprochen - und versagt

Drei Jahre ist es inzwischen her: Am 15. August 2021 haben die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen. Nach dem Abzug internationaler Truppen konnten sie nach kürzester Zeit Provinz für Provinz einnehmen. Die in jahrelanger Arbeit aufgebaute afghanische Armee hatte keine Chance. Damals gingen Bilder um die Welt von verzweifelten Menschen, die sich an das Fahrwerk einer US-Militärmaschine klammerten und auch dann nicht losließen, als der Evakuierungsflieger vom Flughafen Kabul abhob. Vergleiche wurden gezogen mit dem fluchtartigen Abzug der US-Armee 1975 aus Vietnam, die Rede war von einem „Saigon-Moment“.