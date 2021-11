Suche nach einem neuen Vorsitzenden : Wie der Wahlkampf bei der CDU ablaufen wird

Berlin Am letzten Tag der Bewerbungsfrist für Kandidaturen um den Parteivorsitz zeichnet sich ab, dass zu den drei Männern Helge Braun, Norbert Röttgen und Friedrich Merz keine weiteren Kandidaten hinzukommen. Wie es nun weitergeht.

Die 37-jährige Tierärztin hatte kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist für den CDU-Bundesvorstand am Mittwoch ihren Hut in den Ring geworfen.

Erstmals in der Parteigeschichte der Christdemokraten werden nun die rund 400.000 CDU-Mitglieder über die Neubesetzung des Spitzenpostens abstimmen. Bis Mittwoch 18 Uhr mussten Vorschläge schriftlich bei der CDU-Bundesgeschäftsstelle eingereicht sein. Bis Anfang Dezember können die Bewerber dann bei der Parteibasis um Stimmen werben. Es soll in Berlin unter anderem mindestens ein Format geben, bei dem alle drei Kandidaten sich den Parteimitgliedern vorstellen. Diese Bewerbung wird digital zu verfolgen sein. Auch durch noch weitere digitale Formate sollen die Mitglieder zudem Frage- und Beteiligungsmöglichkeiten erhalten. Die Kreisverbände wurden gebeten, die Angebote mit Veranstaltungen vor Ort zu begleiten.

Die Mitgliederbefragung startet dann am 4. Dezember, die erste Auszählung soll am 17. Dezember stattfinden. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, wird es eine Stichwahl geben. Der neue Vorsitzende soll dann am 21. Januar von den 1001 Delegierten eines Parteitags in Hannover durch eine formale Abstimmung bestätigt werden.