Intrigen und Indiskretionen : Wie der SPD-Vorsitz zum Schleudersitz wurde

Berlin Andrea Nahles setzt die unrühmliche Tradition der Kurzzeitvorsitzenden bei der SPD fort. Mancher hielt sich nicht einmal so lange wie sie.

Denn die Amtszeit endet kaum noch geplant. Schon als Hoffnungsträger Björn Engholm 1993 in den Spätfolgen der Barschel-Affäre zurücktrat, schimpfte sein Umfeld auf Spitzengenossen, die sein Vertrauen missbraucht und ihm mit gefärbten Darstellungen an die Medien die Regie aus der Hand genommen hätten. Hinter den Kulissen wirkte die damalige Juso-Chefin Andrea Nahles am Sturz von Engholm-Nachfolger Rudolf Scharping mit, indem sie Oskar Lafontaine 1995 mit ermunterte, Scharping in einer Kampfabstimmung beiseite zu räumen. Lafontaine warf 1999 seine Ämter hin, nachdem er sich gegen Schröder nicht durchsetzen konnte.