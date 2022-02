Atomkonzerne lehnen Verlängerung der Laufzeiten ab : Wie der Krieg die Energiewende gefährdet

Düsseldorf Um unabhängiger von russischem Gas zu werden, fordern CDU-Politiker die Rückkehr zur Atomkraft. Davon aber wollen Eon, RWE und EnBW nichts wissen. Auch der Kohleausstieg 2030 wird schwerer, wenn der Gasimport aus Russland sinkt.

Was sagen Experten? „Sicherlich wäre eine Verlängerung der Laufzeit der verbliebenen Atomkraftwerke ökonomisch und klimapolitisch sinnvoll“, sagte Manuel Frondel, Energieexperte des RWI Leibniz-Institutes in Essen. Allerdings hätten nicht mal die Betreiber ein Interesse daran. „Diese dürften mit den Entschädigungszahlungen weitgehend zufrieden sein. Insbesondere auch die Rückabwicklung des Ausstiegs dürfte rechtlich kompliziert sein“, so Frondel. Er hält einen Neustart mit Mini-Atomkraftwerken, auf die andere Länder setzen, für unrealistisch. „Aufgrund der sehr hohen Investitionskosten für neue Atomkraftwerke, siehe das Beispiel Großbritannien, ist eine Renaissance der Atomkraft in Deutschland auch mittelfristig kaum vorstellbar.“