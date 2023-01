Entwurf für Wahlrechtsreform Wie der Deutsche Bundestag verkleinert werden soll

In den letzten Wahlperioden ist das Parlament immer weiter gewachsen. Dem Gesetz zufolge soll das Parlament nicht mehr als 598 Sitze umfassen. Nach der jüngsten Bundestagswahl im Jahr 2021 zogen aber 736 Abgeordnete in den Bundestag ein – so viele wie noch nie. Damit ist er das weltweit größte frei gewählte nationale Parlament. Der Grund hierfür: Überhang- und Ausgleichsmandate. Ein Überhangmandat entsteht, wenn eine Partei mehr Direktkandidaten in den Bundestag entsenden kann, als ihr gemäß der Anzahl der Zweitstimmen in einem Bundesland zustehen.