Bundeskanzler Olaf Scholz spricht fast Klartext Schwer zu sagen

Wie auch immer (oder auch nicht immer, sondern bestenfalls manchmal): Es geht um Entscheidungen, irgendwie um klare Worte und ganze Antworten, also darum, Tacheles zu reden, wie man so schön (doch vermutlich schlimm kulturaneignend) sagt. Und das kam so: Viele Bürger (und auch Bürgerinnen) haben den Kanzler zu ganz verschiedenen Dingen um Auskunft gebeten. Zu seinem Lieblingsverein etwa: HSV oder St. Pauli? Zum Lieblingsfilm? Zu Hund oder Katze? Worauf der Kanzler unbeschlipst vor eine Kamera trat, sich beherzt ein I-Pad schnappte, die Fragen von dort ablas und seine Antworten direkt in die Kamera sprach. Dazu gab es die entsprechende und irgendwie auch passende Mimik.