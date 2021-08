Analyse eines Kommunikationswissenschaftlers : Wortungetüme und Bandwurmsätze in den Wahlprogrammen

Stuttgart Sie kosten die Parteien viel Zeit und Kraft. Doch sind Wahlprogramme wirklich so wichtig? Jedenfalls werden sie immer länger - und sind für viele Wähler auch schwer verständlich.

Wer liest überhaupt Wahlprogramme? Und wer macht sein Kreuzchen wirklich aufgrund der umfangreichen, nicht gerade leicht zu lesenden Kataloge politischer Forderungen? Glaubt man der Analyse des Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim, so waren die Wahlprogramme noch nie so umfangreich wie bei der Bundestagswahl 2021. Und nur 1994 waren sie noch unverständlicher.

Das Hohenheimer Sprach-Team untersucht auch die Tonalität der Sprache: Sie wird durch den Anteil negativer Begriffe im Verhältnis zum Anteil positiver Begriffe bestimmt. "Die Wahlprogramme 2021 sind im Vergleich zu früheren Wahlen sprachlich eher positiver in ihrer Tonalität. Die negativste beziehungsweise am wenigsten positive Sprache zeigt sich bei der AfD und der Linken. Das betrifft nicht nur die aktuelle Wahl, sondern gilt auch im langjährigen Vergleich", sagt Thoms.

Demnach weisen die aktuellen Programme im Verhältnis zu früheren Wahlen einen verhältnismäßig geringen Grad an sprachlichem Populismus auf - den drittniedrigsten seit 1949. Sprachlich am populistischsten schreibt 2021 die AfD. Im langjährigen Parteienvergleich belegen die Grünen den ersten Platz, was vor allem auf die Anfangszeiten der Partei zurückzuführen ist. Die am wenigsten populistischen Wahlprogramme schreiben im Schnitt die Unions-Parteien. Das dürfte vor allem daran liegen, dass sie am häufigsten von allen Parteien an Regierungen beteiligt waren.