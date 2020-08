Gericht muss entscheiden : Widerspruch gegen Verbot von Berliner Corona-Demonstration

Dicht gedrängt standen Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin am 1. August zusammen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Wie erwartet haben die Anmelder der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen Widerspruch gegen das Verbot eingelegt. Nun muss das Verwaltungsgericht entscheiden, ob die Proteste am Samstag stattfinden dürfen.

Gegen das Verbot der am Samstag in Berlin geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik haben die Anmelder Widerspruch beim Verwaltungsgericht der Stadt eingelegt. Ein entsprechender Eilantrag sei am Donnerstag per Fax eingegangen, sagte ein Gerichtssprecher. Wann mit einer Entscheidung darüber zu rechnen sei, stehe noch nicht fest. Dass noch am (heutigen) Donnerstag entschieden werde, sei eher unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen. „Spätestens aber am Freitag.“