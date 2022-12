Gesetzesnovelle Was der Bundestag zu Hinweisgebern beschlossen hat

Auch für ein solches Vorgehen - etwa die Übergabe interner Unterlagen an eine Journalistin - gelten laut dem Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen die Schutzvorschriften. So muss der Hinweisgeber sich zuvor an eine externe Meldestelle gewandt und dort keine befriedigende Rückmeldung erhalten haben - oder er hat beispielsweise Grund zur Annahme, das bei einer externen Meldung Beweismittel vernichtet werden könnten. Auch die begründete Vermutung, dass etwa „wegen eines Notfalls“ öffentliches Interesse an der Angelegenheit bestehe, reicht aus.