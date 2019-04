Westbalkan-Gipfel im Kanzleramt : Merkel und Macron drängen Serbien und Kosovo zum Dialog

Berlin Die Krisen auf dem Westbalkan schwelen auch nach Jahren der Vermittlung weiter. Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron wollen Fortschritte. Ein beschwerlicher Weg mit sehr viel Widerstand.

Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drängen Serbien und Kosovo zur Beilegung ihre Gebietsstreitigkeiten. Vor dem Westbalkan-Gipfel im Kanzleramt kritisierte Merkel am Montag die von Kosovo verhängten Zusatzzölle gegen Importe aus Serbien als falschen Weg. Macron betonte, man werde Serbien und Kosovo keine Vorgaben machen, wie sie ihren Streit beilegen. Während beide das große Interesse der EU am Westbalkan betonten, forderte der Präsident des Kosovo, Hashim Thaci, im Reuters-TV-Interview eine Vermittlung der USA.

Merkel und Macron hatten zu dem Treffen die Staats- und Regierungschefs der Staaten Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina sowie der beiden EU-Staaten Kroatien und Slowenien geladen. Dabei gehe es nicht um EU-Beitrittsgespräche, betonte die Kanzlerin. Macron kündigte ein verstärktes französisches Engagement in der Region mit seinen rund 18 Millionen Einwohner "an der Seite Deutschlands" an. Die Staaten des westlichen Balkans hoffen auf eine EU-Mitgliedschaft, haben in den vergangenen Jahren aber verstärkt Beziehungen auch etwa zu China aufgenommen.