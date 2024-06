Weselsky zur Fußball-EM „Die Fans sollten einen Zug eher nehmen“

Weselsky Es wäre eine positive Überraschung, wenn das Management der Deutschen Bahn mal nicht über die eigenen Boni nachdenken würden. Sondern etwas direkt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täte. Ein satter Bonus wäre angebracht für die Leistung, die viele während der EM an den Bahnhöfen oder in den Zügen erbringen müssen. Aber da schauen wir mal, ob so viel Bereitschaft zum Teilen beim Vorstand vorhanden ist. Wir kennen doch das Klagelied. Der Wohlstand bei der Bahn ist immer dann da, wenn über die Boni des Managements entschieden wird. Danach geht es dem Konzern wieder schlecht. Was freilich tatsächlich der Fall ist.