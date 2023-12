Gewerkschaftsboss verteidigt Streik „Kunden müssen sich bei der Bahn beschweren“

Das Management des Konzerns und Personalvorstand Martin Seiler seien nicht bereit, mit der GDL über zwei Kernforderungen zu verhandeln. „Über die Absenkung der Wochenarbeitszeit und über die Tarifverträge für Fahrdienstleiter“, so Weselsky. Die Bahn wolle keinen Kompromiss. „Wer nicht zuhören will, muss die Konsequenzen tragen. So leid mir das für die Kunden tut, aber wir haben derzeit keine andere Wahl“, betonte der Gewerkschaftsboss.