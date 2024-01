Erfolgschancen der neuen Maaßen-Partei „Allenfalls ein One-Hit-Wonder“

Die Werteunion soll nach Vorstellung ihres Vorsitzenden Hans-Georg Maaßen vom Verein zur Partei werden. Das bestätigte der frühere Verfassungsschutzpräsident am Donnerstag. Bei einer Mitgliederversammlung im Januar will die Werteunion über erste Schritte zu einer Parteigründung entscheiden. Maaßen, der derzeit noch CDU-Mitglied ist, sprach von einer Abspaltung der Union. Die neue Partei könnte bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland im September antreten, erklärte er.