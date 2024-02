Gründungstreffen am Samstag „Werteunion“ plant Parteigründung in Bonn

Die rechtskonservative „Werteunion“ plant offenbar am kommenden Samstag die Gründung einer Bundespartei in Bad Godesberg (Bonn). Damit setzt der bisherige Verein unter Führung des früheren Verfassungsschutz-Chefs Hans-Georg Maaßen um, was er im Januar angekündigt hat: eine neue Partei rechts von CDU und CSU zu etablieren. Die Bonner Polizei bereitet sich mit Blick auf die Gründungsveranstaltung auf einen Einsatz vor.