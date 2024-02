Werteunion Maaßen nach Parteigründung einstimmig zum Chef gewählt

In dem Entwurf für das Gründungsprogramm der Werteunion finden sich einige Aussagen, die es in ähnlicher Form auch im Grundsatzprogramm der AfD gibt - unklar war zunächst, welche Passagen bei der Gründungsversammlung noch geändert wurden. Das beschlossene Programm sollte am Abend veröffentlicht werden. „Wir sind für den Rückbau des Parteienstaates und für den Ausbau der Herrschaft des Volkes, auch durch die Einführung plebiszitärer Elemente wie der Volksabstimmung“, hieß es in dem Entwurf der Werteunion. Die AfD schreibt: „Wir wollen dem Volk das Recht geben, über vom Parlament beschlossene Gesetze abzustimmen.“ Die Werteunion will laut Entwurf, dass Kinder „vor allem in Kitas und Schulen vor Frühsexualisierung und Genderideologie geschützt werden“. Die AfD fordert, „keine Frühsexualisierung in Krippen, Kindergärten und an den Schulen zuzulassen und die Verunsicherung der Kinder in Bezug auf ihre sexuelle Identität einzustellen.“