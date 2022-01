Nach AfD-Nominierung von Otte : Hans-Georg Maaßen tritt aus Werte-Union aus

Berlin Der frühere Bundesverfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat nach eigenen Angaben seinen Austritt aus der Werte-Union erklärt. Die Kandidatur von Max Otte bei der Wahl des Bundespräsidenten sieht er als „Verrat an den Mitgliedern“.

Er sei dafür, gegenüber der AfD „klare Kante“ zu zeigen, das habe er auch im Wahlkampf so vertreten, betonte der 59-Jährige. „Ich empfinde dieses Agieren als Verrat an den Mitgliedern der Werte-Union.“

Maaßen hatte seine Mitgliedschaft in der erzkonservativen Werte-Union bereits seit Monaten ruhen lassen. Nun habe er per Whatsapp mitgeteilt auszutreten. Seine Austrittserklärung wolle er am Mittwoch auch per Post auf den Weg bringen, sagte Maaßen.