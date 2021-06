Debatte um AfD-Nähe : Laschet gegen Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber Werte-Union

Berlin CDU-Chef Armin Laschet hat sich gegen einen Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei gegenüber der konservativen Werte-Union ausgesprochen. Ein Ausschlussverfahren gegen den neuen Chef der Werte-Union, Max Otte, lehnte Laschet jedoch ab.

„Wir machen Unvereinbarkeitsbeschlüsse ganz selten“ und dann zu Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden, sagte Laschet am Mittwoch in der ARD-Sendung „Maischberger. Die Woche“, die am Abend ausgestrahlt werden sollte. Wer in die AfD gehe, könne nicht Mitglied der CDU sein - „da brauchen Sie keinen Unvereinbarkeitsbeschluss“. Die Werte-Union sei überbewertet: „Wir reden über ein Phänomen, das keinen Einfluss auf den Kurs der CDU hat.“