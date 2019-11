Dienstpflicht : CDU-Chefin will Dienstpflicht auch für ältere Menschen

Berlin Gegen den Vorstoß zu einem allgemeinen Pflichtjahr gibt es aber massive Bedenken. Höchste Hürde wäre die Änderung des Grundgesetzes, um nach der Wehrpflicht wieder einen Zwangsdienst zu ermöglichen.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zielt mit ihrem umstrittenen Vorstoß zu einem allgemeinen Dienstpflichtjahr nicht nur auf Schulabgänger, sondern auch auf Migranten sowie auf Arbeitnehmer am Ende ihres Berufslebens. Ein Jahr für Deutschland sei „ein Chancenjahr für jeden, der daran teilnimmt", sagte Kramp-Karrenbauer bei einem sogenannten Werkstattgespräch mit Experten, das die CDU am Donnerstag in Berlin zu dem Thema veranstaltete. Das Angebot richte sich nicht nur an Jugendliche. „Sinnstiftend“ könne ein solches Jahr auch beim Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand sein. Leitlinie sei: „Wir dienen Deutschland“. Es gehe darum, seinem Land etwas zurückzugeben und für den Kitt zu sorgen, der die Gesellschaft zusammenhält.