Doppelte Staatsbürgerschaft Wirre Werbung für deutschen Pass auf Arabisch

Die eigentliche Botschaft ist so simpel wie berechtigt: „Viele haben jahrzehntelang darauf gewartet, jetzt steht es endlich im Gesetzesblatt. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht gilt ab dem 26. Juni 2024 für alle, die Deutsche werden wollen.“ So ist es auf X (vormals Twitter) zu lesen, auf Arabisch gepostet vom offiziellen Account „Germany at Arab World“, dem Deutschlandinformationszentrum des Auswärtigen Amtes in der arabischen Welt. Damit will die Unterorganisation des von Annalena Baerbock geführten Ministeriums auf eine Modernisierung hinweisen, die der Bundesrat Anfang des Jahres beschlossen hat. Dass das zielgruppengerecht getan wird, also in fremden Sprachen der klassischen Einwanderungsländer, ist so naheliegend wie nichtig – eigentlich. In diesem Fall aber löst das eher Ärger aus.