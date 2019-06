SPD ringt um Parteiführung : Wer soll die Genossen aus dem Tief holen?

SPD Fragezeichen. Foto: dpa/Peter Endig

Berlin Wer wird neuer SPD-Chef? Die Sozialdemokraten wollen an diesem Montag das Verfahren dafür festlegen. Ein Mitgliederentscheid ist so gut wie sicher.

Für Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel wird dieser Montag zur erste harten Bewährungsprobe. Die drei kommissarischen SPD-Vorsitzenden müssen ihre am Boden liegende Partei wieder aufrichten. Doch das herbeigesehnte Aufbruchsignal soll ausgerechnet von sperrigen Satzungsfragen und der emotional wenig anrührenden Entscheidung über ein neues Wahlverfahren für den Parteivorsitz ausgehen. Kann das gelingen?

Es muss. Auch wenn die Troika nach dem Rückzug von Andrea Nahles von Partei- und Fraktionsvorsitz gar nicht schnell genug betonen konnte, dass die SPD nicht führungslos sei, ist sie es in gewisser Weise doch. Wichtige strategische Entscheidungen kann nur eine regulär gewählte Vorsitzende oder ein Vorsitzender treffen. Zumal die große Koalition in unruhigem Fahrwasser ist und bereits in wenigen Monaten auseinander brechen könnte. Dann muss die Partei sortiert sein, samt ihres Führungspersonals.

Allerdings wird es im Willy-Brandt-Haus zum Wochenstart noch konträre Debatten dazu geben, die Troika muss geschickt vermitteln. Mitgliederentscheid zum Parteivorsitz? Doppelspitze wie bei den Grünen und Linken? Parteitag von Dezember vorziehen? Das Quorum für Kandidaten erhöhen, sodass diese von mehr als drei Ortsvereinen grünes Licht für ihre Bewerbung bräuchten? Das alles wird kontrovers diskutiert.

Beispiel Nordrhein-Westfalen: Der mitgliederstärkste Landesverband hat viel Einfluss und dringt auf einen möglichst langen Kandidatenprozess, also auf einen späten Parteitag. Der CDU habe das seinerzeit genutzt, heißt es hinter den Kulissen. Eine Doppelspitze sieht man dort kritisch, die jeweilige Frau und der Mann müssten schließlich als Team funktionieren. Auch bei wichtigen Vertretern der niedersächsischen SPD steht deswegen ein sogenannter „Running-Mate-Prozess“ hoch im Kurs, bei dem Teams gegeneinander antreten würden.

Im kleinen Landesverband der Saar-SPD sieht man das teils anders. Anke Rehlinger, Landeschefin und stellvertretende Ministerpräsidentin, sitzt im Parteivorstand und wünscht sich anders als die Nordrhein-Westfalen einen frühen Parteitag. „Ein spannender, demokratischer Wettbewerb wird uns guttun“, sagt sie. „Das sollte im schnellsten Verfahren geschehen, das noch eine gute Debatte zulässt. Die Saar-SPD hat daher vorgeschlagen, den Bundesparteitag vorzuziehen.“

Dort werden die Delegierten zwar final den oder die Vorsitzende wählen, eine vorgelagerte Mitgliederbefragung könnte aber bindend wirken. Dass es die geben wird, ist nach Worten von Thorsten Schäfer-Gümbel so gut wie sicher: „Die Mitglieder werden an der Auswahl des Parteivorsitzes stark beteiligt. Davon gehe ich aus und rechne mit spannenden Monaten“, sagt er auf Anfrage. Auch Rehlinger findet: „Das Wort über die künftige Parteispitze sollten unsere Mitglieder haben.“

Am Sonntagabend sollten sich die kommissarischen Parteivorsitzenden im Willy-Brandt-Haus treffen. Das Ziel: Einen möglichst reibungslosen Ablauf am Montag vorbereiten. Etwa 23.000 Vorschläge wurden in den vergangenen Wochen nach einer Online-Umfrage zum Verfahren eingereicht, bei 440.000 Mitgliedern eine überschaubare Abdeckung. Zumal die Rücksendungen kaum repräsentativ für die Mitgliederstruktur waren. Und doch sollen solch moderne Beteiligungsformen die bisherige Praxis von Hinterzimmer-Entscheidungen beenden und Vertrauen der Basis in die Führung zurückgewinnen.